CLAVET, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 juin 2019, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Serge Clavet, fils de feu monsieur Roger Clavet et de feu dame Gracia Dubé. Il demeurait à Québec mais natif de Ste-Brigitte-de-Laval. Selon ses volontés aucune cérémonie ne sera célébrée. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: France (feu Pierre Clavet), feu Donald (Marjolaine Grenier), Raymonde (feu Robert Pelletier), Gaston, Pierre (Lucie Savard), Céline (Karl Hayes), Conrad (Johanne Boucher), Mario (Marlyne Allen); sa filleule Vanessa ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et plusieurs amie(e)s. Un merci spécial au personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués aux cours des dernières années. Les funérailles sont sous la direction de