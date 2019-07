MONIER, Mercienne



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Mercienne Monier, survenu au CHUL, le 5 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 7 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland G. Rhéaume, fille de feu madame Georgianna Verret et de feu monsieur Camille Monier. Elle était native de Lac St-Charles et demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à laLa famille recevra les condoléancesde 9h à 10h30L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière du Lac-St-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, sa fille Claudette (feu Laurent Bédard, son ami Gilbert St-Pierre); ses chers petits-enfants: Guy, Judith (Guy Desgagnés), Martin (Taro Nakazawa); son arrière-petit-fils adoré Louis Desgagnés; sa filleule Rolande Rhéaume (Clermont Rhéaume), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son très cher époux Roland ainsi que ses frères et sœurs: Yvonne (Frédéric Rhéaume), Moïse (Rachel Boulé, Marie Boivin, Gisèle Sanfaçon), Gérard (Bernadette Savard), Philippe (Lucienne Verret); Luc (Marie-Blanche Rhéaume), Gabrielle (Robert Gobeil), Georgette (Jean-Baptiste F Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume: Delphine (Jean-Télesphore), Georges (Germaine Rhéaume), Albertine (Antonio J Rhéaume), Gérard (Alice Talbot), Léda (Antonio Beaulieu), Albina (Wellie Savard) et Alice (Marcel O Rhéaume). Nous remercions particulièrement le Dr Benoît Dubuc et tout le personnel du 2ième étage du CHUL ainsi que le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention et les bons soins prodigués.