LAQUERRE, Cyprien



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 29 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Cyprien Laquerre, époux de madame Marguerite Vallée. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Laquerre laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Josée (Michel Levasseur) et Pascal (Marie-Claude Boisvert); ses petits-enfants : Mathieu et Alexandre; Mérédith et Viviane. Il était le frère et le beau-frère de: feu Claude (feu Rita Sauvageau), feu Candide (feu Lucille Devault), Gemma (feu Paul-Emile Genest), Imelda (feu Conrad Toutant), feu Paul-Emile (Jeannine Rivard), feu Marie-Thérèse, feu Odile (feu Cécilien Cloutier), Anita (feu Roger Naud), Noëlline (feu Paul Soulard, Philippe Lévesque), feu Jérôme (Pauline Bertrand); feu Jeannette Vallée (feu Henri Despins), feu Rollande, feu Lorraine (feu Gaston Cantin), feu Carmelle (feu Réal Pepin), Thérèse, Monique (feu Léon Boissinotte), feu Gérard et Micheline (Jacques Boutin). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements chaleureux à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur soutien ainsi qu'à tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca