CORBIN, Richard



À la Maison d'Hélène, le 5 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Richard Corbin, époux de madame Danielle Casault. Il était le fils de feu monsieur Roger Corbin et de feu madame Yvette Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Danielle, son fils: Frédéric (Josée Trachy), sa sœur: feu Francine (Clément Corriveau (Lise Talbot)); ses beaux-parents de la famille Casault: Yvon (feu Huguette Fournier), ses beaux-frères et belles-sœurs: Line (Paul Daunais), feu Gaétan (France Gagné), Réjean (Francine Lévesque), Nancy (Louis Paquet); ainsi que de nombreux neveux et nièces, oncles, tantes cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène et tous ceux qui ont entouré Richard dans ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène ou à Parkinson Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la