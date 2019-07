LIRETTE MOISAN, Jeannine



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 26 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeannine Lirette, épouse de feu monsieur Gratien Moisan, fille de feu monsieur Adélard Lirette et de feu dame Amanda Sioui. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à lade 9 h à 11 h 45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Lirette laisse dans le deuil ses enfants: Gratienne (Donald Plamondon), feu Marcel (Louisette Fiset), feu Hélène (Jean-Claude Paquet), Lina (Gérard Plamondon), Pierre (Linda Paquet), Gilbert (Johanne Linteau), Denis (Michelle Beaupré), Martin, Jean-Noël (Nadine Rhéaume), feu Richard, Donald (Stéphanie Robin) et Julie (Simon Moisan); ses 21 petits-enfants; ses 34 arrière-petits- enfants; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lirette: Marie-Paule Robitaille, Rita Dubuc et Normand L'Écuyer; ses belles-sœurs de la famille Moisan: Armandine Boudreau et Noëlla Beaupré. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à exprimer toute sa gratitude envers tout le personnel et les bénévoles du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins donnés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. La famille désire que les dons soient dirigés vers le Centre d'hébergement de Donnacona. Des formulaires seront disponibles au salon.