SIMARD, Brigitte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juillet 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Brigitte Simard, fille de feu madame Gilberte Racine et de feu monsieur Armand Simard. Elle demeurait à Sainte-Marie-de-Beauce.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Ferréol-les-Neiges. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gabriel Laberge (Myriam Cusson) et Pamela Laberge; ses frères et sœurs: Jean-Yves (Dominique Paquette), Réjean, feu Gisèle, Michel, Lucie (Jorge Blanco), Francine, Alain (Julie Poirier), Pascal et Louise (José Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de la Maison du Littoral pour les bons soins apportés à notre mère, ainsi qu'au Dr Christophe Hamel pour son approche humaine et empathique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, Téléphone : 418 903-6177 Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.