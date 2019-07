THERRIEN, Jacques



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 juin 2019, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Therrien, époux de feu madame Barbara Valinski, fils de feu madame Agnès Therrien et de feu monsieur Léo Therrien. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Thérèse (Léandre Roy), Huguette (Clément Bernier), Marthe (André Trottier), Lucie (feu François Côté), feu Pierrette (René Simpson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Il est allé rejoindre outre son épouse, ses frères: Jean et André (Claudette Bertrand). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 10h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec, pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec. téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.