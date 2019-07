BUREAU, Gilles



À la Résidence Côté Jardins, le 1er juillet 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Bureau, fils de feu Simone Goulet et de feu Paul-Emile Bureau, époux de dame Réjeanne Lefebvre. Il demeurait à Québec.La famille sera présente une heure avant pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne; ses enfants : Jean-François et Cynthia (Michel Ladurantay); ses petits-enfants: Mathieu et Alexia; sa belle-sœur Marianne Lefebvre (Jean-Paul Langlois); ses frères et sœurs: Liliane (feu Harold Dupuis), Yvon (Claudette Giroux), Ronald (Florence Charette) et Jean-Claude (Pierrette Rouleau); ses tantes : Madeleine Goulet et Thérèse Delisle. Époux en premières noces de feu Claudette Pagé, il laisse dans le deuil les membres de la famille Pagé ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins ainsi que le docteur Audet pour l'écoute, la compréhension, les bons soins et l'attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec QC G1M 3H6. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.