COULOMBE, Fernand



Au C H U - C H U L, le 30 juin 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Fernand Coulombe, diacre et ancien combattant de la guerre de Corée, fils de feu madame Fabiola Plante et de feu monsieur Ernest Coulombe. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Georgette Deschênes; ses enfants Serge (Pierrette St-Laurent), Céline (Guy Robitaille), France (feu Raymond Hunter, André Ouellet), Danielle (Jean Voyer), Mario (Diane Latreille), Réal (Josée Bélanger), Jean-Pierre (Diane Jalbert) et Jean-François; ses petits-enfants: Mélanie, Caroline, Martin, Jimmy, Carl, Valérie, François, Keven, Mélissa et Éthienne; ses arrière-petits-enfants: Mathieu, Marie-Soleil, William, Jacob, Justin, Alexis, Benjamin, Laetitia, Lucas, Jasmine et Kelly-Ann; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 12 juillet 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi 13 juillet 2019, de 9h à 10h30.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Un merci tout spécial à M. Gilles Landry et au personnel de la Maison Paul-Triquet, ainsi qu'au personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, Tél.: 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.