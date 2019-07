Live et Moist au FEQ: 40 groupes de musique aux noms profondément douteux

Si vous trouvez que les groupes Live et Moist n’ont pas cherché leur nom très loin, sachez qu’il existe bien pire!

Soyons francs: ceux qui iront à la place George-V pour voir Live et Moist ce jeudi sur la scène Loto-Québec le feront pour leur musique... et sûrement pas pour la sonorité et le goût remarquable du nom des deux formations.

Alors que Moist veut littéralement dire «humide» ou «moite», Live («vivre», «vivant» ou «en direct») reste quand même un mot assez (très) commun dans la langue de Shakespeare. Les musiciens voulaient-ils simplement entendre leur public dire «on va aller voir Live live»? Bonne question!

En tout cas, une chose est certaine, Live et Moist, bien que pas trop originaux, ne sont pas les noms les plus douteux de l’histoire de la musique.

Pour vous le démontrer, Le Journal a compilé une liste qui, disons-le, parle d’elle-même!

Voici donc, en quelques catégories, 40 groupes aux noms plutôt douteux:

ILS AURAIENT PU SE FORCER UN PEU

The The

Groupe de post-punk britannique

The Band

Groupe de rock canadien, a souvent collaboré avec Bob Dylan

The Music

Groupe de rock alternatif britannique

Mr. Mister

Groupe de rock américain

!!!

Groupe de dance-punk américain, le nom est prononcé «chk-chk-chk»

Sha Na Na

Groupe de rock and roll américain

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

Groupe de stoner rock / métal britannique

ESSAYEZ DE LE DIRE TROIS FOIS RAPIDEMENT

Bananarama

Groupe de new wave britannique

Bonzo Dog Doo Dah Band

Groupe de rock / pop / jazz / musique humoristique britannique

Chumbawamba

Groupe de punk rock et pop (selon les époques) britannique

Dananananaykroyd

Groupe d’indie rock écossais

PIPI, CACA, VOMIS ET AUTRES BLAGUES PRÉPUBAIRES

Anal Vomit

Groupe de black metal péruvien

Diarrhea Planet

Groupe de garage punk américain

Bathtub Shitter

Groupe de métal extrême japonais

Butthole Surfers

Groupe de rock alternatif américain

The Fartz

Groupe de punk hardcore américain

Toilet Böys

Groupe de punk rock américain

BON APPÉTIT

We Butter the Bread with Butter

Groupe de metalcore allemand

The String Cheese Incident

Groupe de bluegrass progressif américain

Half Man Half Biscuit

Groupe de post-punk britannique

The Flying Burrito Brothers

Groupe de country rock américain

Dogshit Sandwich

Groupe de punk britannique

Let’s Eat Grandma

Groupe de pop britannique

QUAND LES CÉLÉBRITÉS S’EN MÊLENT

The Mr. T Experience

Groupe de punk rock américain

Natalie Portman’s Shaved Head

Groupe d’indie rock américain, a plus tard changé son nom pour «Brite Futures»

The Tony Danza Tapdance Extravaganza

Groupe de mathcore américain

Com Truise

Nom de scène du producteur de musique électronique Seth Haley

Dale Earnhardt Jr. Jr.

Groupe d’indie pop américain, a plus tard changé son nom pour «JR JR»

Someone Still Loves You Boris Yeltsin

Groupe de rock alternatif américain, nommé en l’honneur du président russe Boris Yeltsin

ÇA ENTRE DIFFICILEMENT SUR LA POCHETTE

When People Were Shorter and Lived Near the Water

Groupe de rock expérimental américain

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die

Groupe d’emo / indie rock américain

Congratulations on Your Decision to Become a Pilot

Groupe de rock alternatif américain

L’ANIMALERIE

Dogs Die in Hot Cars

Groupe indie rock écossais

Totally Enormous Extinct Dinosaurs

Nom de scène du producteur de musique électronique Orlando Tobias Edward Higginbottom

Kiss the Anus of a Black Cat

Groupe de musique alternative belge

Rainbow Butt Monkeys (devenus par la suite, et ce n’est pas tellement mieux, Finger Eleven)

Groupe de rock canadien

Seagull Screaming Kiss Her Kiss Her

Groupe de rock alternatif japonais, tire son nom d’une chanson du groupe britannique XTC

TROP DE DÉTAILS

Premature Ejaculation

Groupe de musique expérimentale américain

Viagra Boys

Groupe de post-punk suédois

Bed Wettin’ Bad Boys

Groupe de rock alternatif australien

Live et Moist se produiront ce jeudi 11 juillet dans le cadre du Festival d’été de Québec, sur la scène Loto-Québec de la place George-V dès 20h.