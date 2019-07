BOUTET, Colette Morency



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 24 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Colette Morency, fille de feu dame Marie-Claire Fournel et de feu monsieur Arthur Morency. Elle était l'épouse de monsieur Marcel Boutet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel; ses enfants: Johanne (Gaétan Matte) et Michel; ses petits- enfants: Lori-Ann Matte (Steven Lapointe) et Coralie Matte; ses frères et sœurs: feu Jacqueline Morency (feu Paul-Émile Morency), feu Jean-Paul Morency, feu Laurette Morency (feu Albert Groleau), feu Léo Morency (feu Rita Simon) et feu Nicole Morency (Roger Martin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutet: feu Arthur Boutet (feu Jeannette Bouffard) et Jeanne D'Arc Boutet (Jean-Guy Boivin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.