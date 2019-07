BLOUIN, Jean-Roch



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 25 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Roch Blouin. Il était le fils de feu madame Alice Beaudoin et de feu monsieur Elzéard Blouin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Anne-Marie Ennis et ses belles-filles: Nancy Dancause (Simon Falardeau), Karine Dancause (Martin Ferland), Cathy Dancause (Maxime Tremblay); ses petits-enfants: Samuel, Christopher, Maïka, Loïk, Alex, et Océane; ses frères et sœurs: Huguette Blouin (feu Paul-Henri Fontaine) Hélène Blouin, feu Claude Blouin (Colette Mercier), Monik Blouin (Roger Laforest), Lucien Blouin, Raynald Blouin (Réal Lessard); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s sans oublier son grand ami Jacques Demers (Annette). La famille tient à remercier Dre Christine Lemay ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.