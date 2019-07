SOULARD, Jean-Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Soulard, époux de feu dame Antoinette Brousseau, fils de feu Marie-Anne Dubuc et de feu Alcide Soulard.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.et de là au Parc commémoratif La Souvenance. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil sa belle-fille et fille de cœur Pierrette Deblois (Pierre Lévesque); ses petits-enfants: Julie Leclerc (Yves Bouchard), Marie-Ève Leclerc (François Barrette), Pierre-Antoine Lévesque (Geneviève Chabot-Leclerc), Mélanie Lévesque (Mélanie Parent) et Jonathan Lévesque (Jessica Poirier); sa sœur Rollande Soulard (Donat Fortier), ses belles-sœurs Brousseau: Denise Dussault (feu Roland Brousseau), Alice Gagnon (feu Émilien Brousseau) et Gabrielle Brousseau (feu Roger Bouchard); ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Soulard et Brousseau, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité A 5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.