CADORET ROBERGE,

Simonne



À Lévis, le 28 juin 2019, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Simonne Cadoret Roberge, fille de feu Xavier Cadoret et feu Laétitia Bérubé. Elle était l'épouse de feu Lorenzo Roberge. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée Roberge (Sylvain Vallières), Sylvain Roberge (Carole Tardif), Richard Roberge (Chantal Landry) et France Roberge (Jean-François Bouchard); ses petits- enfants: Geneviève Roberge (Sébastien Giroux), Olivier Roberge, Luce Bouchard-Roberge (Eric Parent), Anne Claire Bouchard-Roberge, Hugo Roberge et Martin Béliveau. Elle était la soeur de: feu Cécile Cadoret (feu Wilbert Labonté), feu Roger Cadoret (feu Thérèse Pouliot), Annette Cadoret (feu Robert Tardif), feu Irenée Cadoret (Léontine Couture), Gisèle Cadoret, feu Rosaire Cadoret (Pierrette Couture), feu Lucille Cadoret, Pauline Cadoret (Réal Lessard), Gilberte Cadoret (feu Dan Villeneuve), Guy Cadoret (Louise Brouard), feu Jean-Luc Cadoret (feu Anita Boutin) et Jeannine Cadoret (feu Arthur Labonté). Elle était la belle-soeur de: feu Marie-Rose Demers (feu Wilfrid Royer), feu Émilienne Demers (feu Émile Cantin), feu Fabiola Demers (feu Georges Samson), feu Noël Roberge (feu Thérèse Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces et tous ses amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/), afin de poursuivre l'engagement bénévole de notre mère qui y a oeuvré de nombreuses années. La famille vous accueillera auà compter de 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Henri de Lévis, à une date ultérieure.