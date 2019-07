LAJOIE, Carol



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 1er juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Carol Lajoie, époux de feu dame Lise Gilbert. Né à Chicoutimi, le 26 avril 1946, il était le fils de feu dame Louisianne Mailloux et de feu monsieur François Lajoie. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Lajoie laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Josée Marchand), Christian (Yoann Renaud); ses frères et sœurs: feu Claudette, Gérald (Liliane Charade), André, Bernard (Francine Morissette), Monique (Gabriel Soucy), Johanne (Gilles Pelletier), Louise (Bruno Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gilbert: Gaston (feu Berthe Ouellet), Ginette (Denis Claveau), Cécile, Sylvana (Bruno Giroux); ses filleul(e)s: Sylvana Gilbert, Lyne Claveau, Jean-Marc Gilbert, Catherine Lajoie ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie tout le personnel de l'IUCPQ et de l'unité des soins palliatifs pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de