LEVESQUE, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Marcel Levesque, époux de dame Louise Senay. Il était le fils de feu dame Léona Tanguay et de feu monsieur Antoine Levesque. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13 h à 14 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Senay, ses deux filles: Carole et Lucie (Guy Morissette); ainsi que ses petits-enfants: Émilie et Alexandre. Il était le frère de: feu Guy, feu Yvon, feu Gaston (feu Nicole Delisle) et feu Louisette (Gaston de Varennes). Il laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces. La famille tient à remercier tout le personnel des équipes des soins palliatifs du CLSC La Source et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.