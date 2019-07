COMEAU, Edna



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2019, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Edna Comeau, épouse de feu monsieur Benoit Tremblay, fille de feu madame Edna Day et de feu monsieur Wilfrid Comeau. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h45 à 10h15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie-Anne (Richard Bilodeau) et Philippe; sa petite-fille Emmanuelle (Pascal Faucher); son arrière-petit-fils Antoine; ses frères et sœurs: Henry, Lorraine, Jeannette rsr, Wilfrid, Rose et Doreen; ses beaux-frères, belles-sœurs ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Robert, feu Allen, feu Edward, feu Anita et Jacqueline.