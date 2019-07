BERGERON, Claude



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 8 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Bergeron, époux de dame Lucia Bélanger, fils de feu monsieur Édouard Bergeron et de feu dame Béatrice Grenier. Il demeurait à Québec.le samedi 13 juillet 2019 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucia Bélanger; ses enfants : Richard (Mireille Simard) et Linda (André Labrecque); ses petits-enfants : Stéphanie, Jessica (Nicolas St-Pierre), Marie-Ange et Amélie; ses arrière-petits-enfants : James, Juliette, Kate et Victor; ses frères et sœurs : feu Jacques (Georgette Thériault), feu Fernande (feu Léo Grenon), feu Georgette (feu Jean-Louis Rochette), Françoise (feu Arthur Martin), feu Louisette (feu Laurent Letarte), feu Gilles (feu Gisèle Labbé), feu Gabriel (Suzanne Deschamps), feu Lise (Bob Tupper), feu Émile (Céline Fontaine), Lucie (Marcel Morneau), feu Jean-Paul (Céline Caron), feu Albert Grenier (feu Thérèse Turmel) et feu André Grenier (feu Jeannine); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bélanger et Côté, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Qc (Qc) G1S 3G3, tél :418-683-8666www.cancer.ca