KIROUAC, Gilles



À la Résidence d'Assise, le 3 juillet 2019, à l'âge de 78 ans, une autre étoile est apparue dans le ciel car, est décédé monsieur Gilles Kirouac, époux de Mme Nicole Milhomme. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette là où il a grandi et travaillé la plus grande partie de sa carrière dont les dernières à titre de Directeur général de la Ville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse: Nicole Milhomme; son fils adoré: Éric (Raymond Tremblay); ses belles-sœurs de la famille Kirouac: Jacqueline, Yolande et Janet sans oublier ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Milhomme: Jean-Marie, Hilda, Yolande, Suzanne, Claire, Claude, Ginette, André ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses parents: Paul-Henri Kirouac et Cécile Lagueux ainsi que ses frères: Jean-Paul, Gérard, Jacques et André. Il serait regretté par ses belles-sœurs, beaux-frères, amis et collègues qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances aule jeudi 11 juillet 2019 de 18h30 à 21h ainsi que vendredi 12 juillet de 11h à 13h.La famille tient à remercier tout particulièrement, en plus des différents intervenants qui nous ont soutenus tout au long de la maladie, le personnel soignant du D-2000 de la Résidence d'Assise et les bénévoles pour les soins prodigués ainsi que pour l'humanité que nous avons ressentie durant son séjour, et cela, jusqu'à ses dernières heures. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CH St-Jean-Eudes, 6000 3e Avenue Ouest 2101, Québec QC G1H 7J5 et à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. Pour rendre hommage à M. Kirouac, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com