FORGET, Yvonne Bussières



Au CHSLD St-Anselme, le 2 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Yvonne Bussières, épouse de feu monsieur Roger Forget, fille de feu madame Adela Laliberté et de feu monsieur Philippe Bussières. Autrefois de Montréal, elle demeurait à Lévis.Elle était la sœur de: feu Yvon son jumeau (feu Claire Bordeleau), feu Raymond (feu Alboma (Denise) Laprise), René (Huguette Bernard), Raynald (feu Marthe Guay). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Huguette et Nicole, Pierre, Sylvie et Alain, Marlène et Linda, Dany et Martin, sa confidente Claire, de même que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-François-d'Assise (Montréal) ultérieurement. La famille Bussières remercie le CHSLD de St-Anselme pour les bons soins prodigués à notre sœur Yvonne.