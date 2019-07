GUAY, Rita Lavertu



À l'Hôpital Général de Québec, le 14 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Rita Lavertu, épouse de feu monsieur Henri Guay. Elle était la fille de feu dame Marie Côté et de feu Joseph Lavertu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude (feu Solange Guay, Suzanne Courtemanche), Michel, Lise (Jim Dell), Pierre et Roger (Martine Laberge); ses frères et sœurs: Anita (feu René Guay), Rodrigue (Lise Readman), Marie-Louis (Nicole Brunelle) et Jacques (France Boulanger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: feu Hubert (feu Irène Vézina), Feu Florence, Jeannine (feu Louis-Marie Laflamme), feu André (OMI), feu Yvan (feu Gisèle Blais), feu Alexandre (Rollande Carbonneau), feu Laurent (Lucette Larivée), feu Jacques (feu Rollande Roy), feu Madeleine (feu Harrold McGillis), Jean Marc (Gisèle Carrier) et feu Noël (feu Rita Guay); ses petits-enfants: Sylvain, Daniel, Mélanie, François, Catherine; ses arrières petits-enfants: Lauralie et Thomas-Jacob ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Lavertu et Guay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Général de Québec (Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale - FAIS -).