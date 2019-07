BRUNEAU CARON, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 juin 2019, à l'âge de 71 ans et 10 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Diane Bruneau épouse de monsieur Réal Caron, fille de feu dame Rosa Gilbert et de feu monsieur Albert Bruneau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Réal, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mélinda (Filippo Palumbo) et Maxime (Élyse Coutu); ses petits-enfants: Mathis, Alexis et Xavier. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Robert Bruneau (Nicole Vézina), Gilbert Bruneau (Jacynthe Bouchard), Jacqueline Bruneau (feu Jean-Guy Massé) et André Caron (Louise Dallaire). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du service des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien, leur dévouement et leur présence empathique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 686, Grande-Allée Est, bureau 309, Québec (Qc) G1R 2K5. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 12 juillet 2019 de 19h à 21h, età compter de 9h.