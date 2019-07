DUFOUR, Daniel - Gaston



Daniel nous a quittés pour un long voyage le 22 mai 2019. Le père éternel le convie à un banquet qui réunira son père Sifroid Dufour et sa mère Marie-Anne Lévesque ainsi que ses frères et ses soeurs. Il laisse sur le quai son ami de coeur et compagnon de vie Mario Ponce, ses belles-soeurs: Monique Bélisle (feu Jean-Luc Dufour) Georgette Gauthier (feu Joseph Sifroid Dufour), Gaétane Lévesque (feu Donat Dufour). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, son ami Marcel Limoges, ses autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille vous accueilleront pour recevoir les condoléances aude 12 h à 13 h 50.et de là les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Direction funéraire :