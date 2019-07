BLANCHET, Mario



Le 18 juin 2019, à Jonquière, à l'âge de 49 ans, est décédé Monsieur Mario Blanchet. Il laisse dans le deuil ses parents: Monsieur Marcel Blanchet et Dame Marguerite (Margot) Audette et son conjoint; ses enfants: Jacques, Jonathan, Ymilie (Jean-Christophe Gervais), Noémy; sa sœur: Sonia (Mario Guay); son neveu: Maxime Guimont ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par votre présence au salon funéraire. Des dons peuvent également être fait à la Fondation Moelle épinière et motricité Québec (6020, rue Jean-Talon Est - bureau 400, Montréal (Québec) H1S 3B1).