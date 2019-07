BEAULIEU, Ange Albert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Ange Albert Beaulieu, époux de feu dame Pauline Cloutier. Né à Sully, le 17 septembre 1925, il était le fils de feu dame Anna-Marie Tardif et de feu monsieur Joseph Beaulieu. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière St-Charles. Monsieur Beaulieu laisse dans le deuil ses enfants: Paul (Linda Bédard), Ann (Michel Blouin); ses petits- enfants: Daphnée, Joshua, Charlotte, Victoria; ses frères, sœurs, son beau- frère et ses belles-sœurs: Thérèse (Fernand Nicol), Joseph-Marie (Gaétane Charest), Mariette (feu Léo Fournier), Marcel (Fernande Jalbert), Monique Rousseau (feu Rosaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis(e)s. La famille remercie tout le personnel soignant pour l'attention portée et leur dévouement. En lieu de donation, chérissez vos proches. Les funérailles sont sous la direction de