THIVIERGE, Edgar



Ce que l'on fait dans une vie résonne pour l'éternité. Repose en paix.Au Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 8 juillet 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Edgar Thivierge, époux de dame Claudette Carrier, fils de feu Herménégilde Thivierge et de feu Angelina Couture. Il demeurait à Lévis, quartier Saint-Jean Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacinthe et de feu Isabelle (Jean-Benoît Forgues) Vincent (Sonia Lavertu) et Rémi (Isabelle Bouchard); ses petits-enfants et son arrière-petit-fils: Kathleen Gaudreau, Michael et Laurie Couture (Benjamin Morin) et leur père Hervé Couture, ainsi que Raymond Thivierge, Laurent Thivierge et Ludovic Gaudreau; ses filleuls Roger Thivierge et Chantale Bolduc, ainsi que Rosalie et Justine Forgues. Il laisse également dans le deuil ses soeurs et ses frères: Alice (feu Émile Nadeau) feu Wilfrid (feu Alice Sylvain, feu Jeanne d'Arc Sylvain) feu Lucien (feu Jeanne d'Arc Guay) feu Édith (feu Marie-Louis Hébert, feu Paul Bonneville) feu Jules-Aimé (feu Thérèse Tardif) feu Noël (Évangéline Gagné) feu Dorveny (Patricia Berthiaume) Rosaire (Georgette Cyr) Benoît (Anne-Marie Berthiaume) Ludger (Carmen Pelchat) feu Robert, Céline (feu Claude Ferland) feu Jean-Guy; ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Marie-Louise Carrier (feu Jean-Paul Jeffrey) Lydia Carrier (feu Gustave Simoneau) Laurent Carrier (Pierrette Bergeron) Colette Carrier (feu Bernard Morency) Philippe Carrier (Colette Lachance) feu Joseph Carrier (Murielle Lévesque). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille désire remercier le personnel du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du secteur Oasis du Centre Paul-Gilbert de Lévis pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer - Centre régional de Québec, 190 Rue Dorchester 50, Québec, QC G1K 5Y9. La famille vous accueillera aule vendredi 12 juillet 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 13 juillet à compter de 9h30.