FORTIN, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 juillet 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur André Fortin. Né à Villeneuve, le 9 janvier 1967, il était le fils de feu dame Georgette Gingras et de monsieur René Fortin. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Monsieur Fortin laisse dans le deuil ses enfants : Sara, Tomy, Katy (Gaby Poirier Marois); ses petits-enfants : Laury, Aria, Mélianne; son grand ami Mario Guillotte; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Sylvie, (Jérôme Crépeau), Pierre (Louise Petitclerc), Michel (Guylaine Pruneau), Johanne (Claude Gagnon), Denis (Isabelle Pinsonnault), Hélène (Michel Talbot); ses neveux et sa nièce : Alex, Marie-Ève et Jacques Fortin; son amie de cœur Dorothée Lachance ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et amis(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus particulièrement la Dre Geneviève Millot pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de :