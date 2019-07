CARMICHAEL

Jeanne D'Arc Chantal



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 juillet 2019, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Chantal, épouse de monsieur Yvon Carmichael, fille de feu madame Blanche Garneau et de feu monsieur Albert Chantal. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marilyn (Bernard Dubé) et Julie; son petit-fils: Raphaël Dubé; ses frères et soeurs: Jeanette (feu Lionel Faucher), feu Jean-Marie (Fernande Bisson), feu Marcel (Constance Martel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carmichael: Colette, Louisette (Claude Villeneuve), Carol (Lucille Laberge), Marjolaine (Claude Poulin), Réjean (Régine Savard), Maud (Gilles Alain) et Daniel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, son frère Robert (Rollande Genest). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Ambroise de Loretteville à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du CHSLD de Limoilou ainsi que le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040, avenue Belvédère, bureau 305, Qc, Québec Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.