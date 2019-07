POULIOT, Lise



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 23 juin 2019, à l'âge de 73 ans et 3 mois, est décédée dame Lise Pouliot, épouse de feu monsieur Raynald Asselin. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux feu Raynald Asselin; ses enfants : Nancy (Alain Jobidon), Stéphane, Manon (Hervey Fillion) et Dave (Nancy Gionest); ses petits-enfants : Pier-Luc, Cinthia, Vanessa, Keven, Marie-Pier, Anne-Marie, Pénéloppe, Anthony et Alyson; ses arrière-petits-enfants : Logan, Jordan, Tristan, James, Thomas et Alexis; ses frères et sœurs : feu Jean-Marie (Pierrette Sirois), feu sœur Louisette, feu Roland, feu Gisèle (Marcel Thibodeau), feu Monique (feu Camillien Laliberté), feu Pierrette (feu Robert Fecteau), Léo (Lisette Daigle) et Rénald (Sylvie Tapin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin : Marcel (feu Fabidola St-Gelais), feu Jean-Marie (Idola Rodrigue), feu Madeleine (Germain Royer), Lucille (feu Jean Linteau), feu André, Raymonde (feu Claude Dion), Denise (feu Bruno Picard), feu Claude, Marc, Jean-Noël (Gisèle Marchand), Diane (Roland Tapin), Marguerite (Robert Perron), Guy (feu Francine Martin) et Gaétan (Céline Audy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie, 1000, rue de la Gauchetière ouest, bureau 1430, Montréal, QC, H3B 4W5.