SANFAÇON, Gaston



Au C.H. Charlesbourg, Québec, le 30 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gaston Sanfaçon, conjoint de dame Micheline Sanfaçon. Né à Beauport, le 24 octobre 1944, il était le fils de feu dame Hortense Plante et de feu monsieur Paul-Émile Sanfaçon. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport à une date ultérieure. Monsieur Sanfaçon laisse dans le deuil sa fille Josée (Stéphane Senneville); sa petite-fille Myriam; sa belle-fille Caroline Paquet (Maxime Côté) et leur fils Zack; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Rolande, Jean-Yves (Carmen Gauthier), Diane (Yvan Lacroix), Louise, Monique (Jacques Demers), Michel, Suzanne (Gaston Laberge); ses beaux-frères: Raymond Sanfaçon (Marie-Josée Pion), Jean-Pierre Robert (feu Francine Sanfaçon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, membres de la famille Lévesque et ami(e)s. La famille remercie la Dre Roy et tout le personnel du soutien à domicile du CLSC La Source de même que le Dr Plante ainsi que tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS (CH Charlesbourg) Site : www.fondationfais.org Tél. : (418)691-0766. Les funérailles sont sous la direction de