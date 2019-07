DUCHAINE

Jeanne-D'Arc St-Hilaire



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 juin 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne-D'Arc St-Hilaire, épouse de monsieur Henri Duchaine, fille de feu madame Simone Turgeon et de feu monsieur Roméo St- Hilaire. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son époux Henri Duchaine, ses trois filles: Lise (Marc Corriveau), Lyne (Alain Vaillancourt), Sylvie (Claude Giguère). Elle était la sœur de feu Rita (feu Gilles Robitaille), feu Rolland (feu Rita Lamontagne), feu Thérèse (feu Lionel Goulet), feu Jacques, feu Jean-Marie (Nicole Tremblay), Cécile (Jean-Guy Lachance); la belle-sœur de: feu Jean-Paul (feu Rosilda Gobeil), Annette (feu Claude Morin), Jacques (Josette Chabot), Carole (feu Marc Couture). Elle sera aussi regrettée par ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, cousines, cousins et par ses nombreux ami(e)s. Sa famille tient à remercier tout le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.