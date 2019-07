DIGNARD, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 juillet 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Yvon Dignard, époux de madame Linda Guillemette, fils de feu dame Lucille Labonté et de monsieur Roger Dignard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 17 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement. Outre son épouse Linda, il laisse dans le deuil les filles de son épouse: Katy et Valérie (Patrick) et leurs petits- enfants: Alexia, Chloé, Christopher, Émelie et Dérek; ses sœurs: feu Lorraine, Nathalie (Gilbert) et Sonia; son filleul Nicolas; ses beaux-frères: Salomon Bitton et Gaétan Guillemette; ainsi que des cousins, cousines, neveux, nièces, de nombreux ami(e)s, particulièrement Patrick et Martin et ses collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel de neurologie de l'Hôpital Enfants-Jésus et le médecin Mireille D'Astous pour leur attention, leur dévouement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.