FALARDEAU, Gisèle



À Québec, le 28 mai 2019, est décédée dame Gisèle Falardeau, épouse de feu Woodrow Pednault. Elle était la fille de feu Marianna Roy et de feu Laurent Falardeau. Elle habitait à Québec, à la résidence Le Boisé Vanier. L'inhumation des cendres aura lieu le mercredi 17 juillet 2019, à 11h, au cimetière Mount Hermon (lot no 2147, section U), 1801 chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1S 1H6.Selon les volontés de la défunte, il n'y aura aucune cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Jacqueline (Émery Lessard) et Madeleine (Léo Boilard); ses neveux et nièces : Jacques Lessard, Michel Lessard, Claude Lessard, Roger Carette, Lucille Falardeau, Line Falardeau, Claire Falardeau, Johanne Maurice, Serge Maurice, Michel Maurice, Manon Falardeau, Sylvie Falardeau, Ann Tremblay, Line Tremblay, Chantale Tremblay, Andrée Tremblay, Jean Boilard, Marc Boilard et Joyce Falardeau; ainsi que plusieurs ami(e)s très cher(ère)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle : Jean-Marie (feu Thérèse Couture), Pierrette (feu Maurice Maurice), Lucien (feu Simone Bouffard), Georgette (feu Guy Tremblay) et Raymond (feu Ann Barry). " Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle! On ne meurt jamais tant et aussi longtemps que quelqu'un se souvient de nous. "