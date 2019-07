DE GRANDMONT

Françoise Rocheleau



Au Manoir Manrèse, le 6 juillet 2019, à l'aube de ses 95 ans, est décédée madame Françoise Rocheleau, épouse de feu monsieur Marcel de Grandmont. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Marie, Hélène (Claude Choquette); ses petits-enfants : Pierre-Thomas (Stéfanie Ouellet), Charles-Antoine (Marie Christine Vézina) et Marc-Olivier; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Charles-Auguste, Philippe, Edouard et Rose. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille de Grandmont : Marguerite et Jacqueline (feu Bertrand Caron), ainsi que ses neveux, nièces parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 11 juillet 2019, de 17h à 20h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille adresse des remerciements à tout le personnel de l'unité de soins du premier étage du Manoir Manrèse pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Cœur; ( 3107 avenue des Hôtels, Québec, Québec, G1W 4W5). quebec@en-cœur.orgDes formulaires seront disponibles sur place.