CÔTÉ, Gaston



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Gaston Côté. Décédé à Château-Richer, le 30 juin 2019 à l'âge 74 ans et 9 mois, il est allé rejoindre son épouse adorée, feu Louise Giguère, fils de feu monsieur Charles Côté et de feu dame Lucienne Barrette et feu dame Hélène Lacasse.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30, soit de 12h30 à 14h30. Il laisse dans le deuil son fils: Hugo Côté (Nancy Tremblay), ses petits-fils: Alexandre et Derek; son frère et sa sœur: Roger (Berthe Racine) et Céline; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Giguère: Estelle (Damien Tanguay), Marguerite (feu Denis Paquet), Richard (Johanne Gagnon) et feu Gaétan; ses neveux et nièces: Éric Bouchard (Nathalie), Patrick Côté ( Martine), Pascal Côté (Sandra), Julie Paquet (David), Cyndy Giguère (Jéremy), Line Tanguay et sa filleule Annie Tanguay (Sébastien); ainsi que plusieurs cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Un gros merci spécial à son cousin monsieur Lucien Boivin et ainsi qu'à sa grande amie Marie-Marthe Taillon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards Beaupré Qc G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à