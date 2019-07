FALARDEAU, André



À la maison, le 28 juin 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Falardeau, époux de dame Suzanne Lagacé. Il était le fils de feu dame Simone Durand et feu monsieur Oscar Falardeau. Il demeurait à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, natif de Loretteville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne Lagacé, ses filles: Julie (Alain Toulouse) et Manon (Christian Généreux); ses petites-filles: Laurence Gagnon, Maude Généreux et Elodie Généreux; sa sœur et ses frères: Lise (Rénald Jobin), Jean-Claude (Louisette Potvin), feu Jean-Louis (Monique Hébert), feu Jean-Guy (Lise Martel), Marcel (Huguette Savard), Denis (Céline Genest) et Pierre ainsi que sa belle-mère Noëlla Ruel. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'excellent travail de son médecin de famille Dr Marie-Eve O'reilly, les infirmières du CLSC de Kamouraska ainsi que l'équipe médicale de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'est de Québec, 151, avenue Saint-Louis, Rimouski, QC G5L 5R2, tél. : 418 724-0600.