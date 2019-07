ROY, Dr Marcel



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 5 juillet 2019, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Roy, époux de madame Denise Desrosiers, fils de feu madame Alice Proulx et de feu monsieur Léo Roy. Il demeurait à Québec.Il a exercé la dermatologie, avec dévouement, au service de ses patients, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'à l'hôpital Robert-Giffard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Jean de l'Île d'Orléans à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Denise Desrosiers; ses enfants: Michèle (Claudel Lemieux), Denis (Judith Bourgault), Hélène (Pierre Lapointe) et Simon (Johanne Vachon); ses petits-enfants: Marie-Hélène, Laurent, Jean-Sébastien, Jean-François, Maxime, Alice, Mireille, Simon, Bernard, Stéphane, Catherine et Marianne et ses arrière- petits-enfants: Jules, Gaspard, Léo, Flavie, Pauline, Marine et Henry et Éliott; ses frères: feu Guy et feu Raymond (Carmen Côté). Il sera regretté par ses neveux et nièces en particulier par Martin, Jacinthe, Pascale, Clément, Rémi et Mathieu ainsi que par ses cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement qui lui a prodigué des soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou de la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place.