Pour renseignements :

ses petits-enfants: Dany Bourget (Luc Vézina), Chantale Bourget (Harold Dubeau), Patrick, Caroline Bourget (Michel Zalatan), Nathalie Duclos (Roland Tremblay), Jean-François Duclos (Manon Saillant), Annie Duclos, Pascale Duclos (Paul-André Bouchard), feu Bruno Bouchard, Marie-Josée Bouchard (Ghislain Bertrand), Jean-Martin Bouchard (Julie Gauvin), Cynthia Asselin (Lina Jobin), Marie-Claude Asselin (Jean-Guy Thomassin), Danielle Asselin (Richard Duclos), feu Nicolas Asselin, Mélissa Asselin, Julie Bourget, Maxime Bourget (Dominique Cyr), Frédéric Bourget, Sébastien Bourget, Mélanie Bourget (Serge Néron), Sandrine Bourget (Jean-François Mercier), Nathacha Bourget (Steve Caron), Bianka Bourget (Yanick Gagnon), feu Mathieu Lachance, David Lachance, Stéphanie Lachance (Simon Bertrand), Olivier Lachance (Nathalie Tessier), Michaël Lachance, Jean-Michel Lachance (Julie Côté), Jonathan Bourget (Sylvie Jenkins), Samuel Bourget (Sonia Racine), Alexandre Bourget (Julie Robert), Pierre-Luc Beaudoin (Gabriel Millaire), Éric Beaudoin (Bradley Lang); ses arrière-petits enfants: Alexandra Vézina, Gabriel Vézina, Myriam Vézina, Maude Dubeau, Thomas Dubeau, Émilie Bourget, Éliot Zalatan, Raphaëlle Zalatan, Noah Zalatan, Mathilde Duclos, François-Xavier Duclos, Émile Bouchard, Florence Bouchard, Charlotte Bouchard, Élodie Bouchard, Marie-Noël Duclos, Louis-Philippe Duclos, Charles-Antoine Duclos Asselin, Alyson Duclos, Charles Duclos, Jade Mercier, Emma Mercier, Alycia Tremblay, Rose Gagnon, Leina Gagnon, Noémie Bertrand, Alexis Bertrand, Sarah-Anne Lachance, Raphaël Lachance, Léa-Kim Lachance, Gabriel Bourget, Félix-Antoine Bourget, Mathis Bourget, Sophie Millaire, Florence Millaire et son arrière- arrière-petit-fils Albert Bourget ainsi que ses frères et ses soeurs: feu Lauretta Racine (feu Henri Guérin), feu Germaine Racine (feu Adjutor Bouchard), feu Noëlla Racine (feu Émile Bourget), feu Délina Racine (feu Lorenzo Duclos), feu Freddy Racine (feu Irène Ferland), feu Magella Racine (feu Simone L'Heureux), feu Paul-Aimé Racine (feu Blanche-Irène Guimond), feu Roger Racine (Thérèse Pichette), feu Jean-Marie Racine (feu Juliette Verreault); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Médéric Bourget (feu Liliane Lachance), feu Alice Bourget (feu Welly Verreault), feu Alphonse Bourget (feu Fernande Duclos), feu Auguste Bourget (feu Anita Lajoie), feu Marcel Bourget (Jeanne-D'Arc Caron), feu Thérèse Bourget (feu Jean-Marie Duclos), feu Arthur Bourget (feu Yvette Siconnelly), feu Rita Bourget. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille tient à remercier spécialement le Dr Jacinthe Lambert ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Robert-Giffard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cervo (Recherche enseignements soins), 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec, (Québec) G1J 2G3 fondation@fondationcervo.com Des formulaires seront disponibles sur place.