CRAWFORD, Robert



À l'Hôpital Régional de St-John Nouveau-Brunswick, le 21 juin 2019, à l'âge de 81ans, est décédé monsieur, Robert Lee Crawford, époux de feu madame Liliane Lefrançois. Il demeurait à Hampton Nouveau-Brunswick. La famille vous accueillera le vendredi 12 juillet de 19h à 22h au centre commémoratifsamedi le 13 juillet, jour des funérailles vous êtes invités à vous rendre directement àoù la famille vous accueillera à compter de 9h30.Monsieur Crawford laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Marina Aaron), Jacques (Martine Dessureault); ses petits-enfants: Katerina, John, Julianna, Thomas, Marilou et Lily-Rose; son frère et sa sœur: Peter Defant et Dorothy Fletcher; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefrançois: Roland (Élisabeth Lachance), Yves (Raymonde Comeau), Marc (Hélène Savard), Nil (Patricia Dugas), Jean-Luc (Johanne Racine), Nicole Huot (feu Roch Lefrançois) et Anne Roy (feu Claude Lefrançois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Louise Sherwood.