LAPLANTE, Ginette



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, tout doucement le 22 juin 2019, à l'âge de 72 ans et entourée de l'amour des siens, est décédée madame Ginette Laplante, fille de feu madame Françoise Huot et de feu monsieur Roland Laplante.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Elle laisse à la vie ceux et celles qu'elle a tant chéris: son époux Gus, André Leclerc; sa fille Mélanie; sa petite-fille Loralie (Félix Jabin); son frère Richard; ses sœurs Johanne (Alayn Plante) et Chantale (Robert Labbé); ses beaux-frères et belles-sœurs: Raymond (Aline Frenette), Micheline, Gisèle (Lauréat Frenette), Michel (Marcelle Lachance), Pierre, Diane et Jocelyn Frenette (Brigitte Croteau); son fils de coeur Martin Bélanger; sa grande amie Raymonde (Jean-Guy Andrews); ses groupes d'amis: Les Joyeux naufragés, Les Tournesols et La Belle époque ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus département P3000, le service des soins palliatifs à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier et la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, leur délicatesse ainsi que les bons soins prodigués. Merci à Biscuit Leclerc (Marie, Guylaine et le personnel) pour leur support et flexibilité à mon égard, ce qui m'a permis d'accompagner ma mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Raphaël Giguère et Chantal Bussières du CHU de Québec, https://don.fondationduchudequebec.ca/pages/campaigns/campaign.aspx?campaign=176La famille tient à ce que l'argent serve à la recherche pour les maladies en oncologie pédiatrique.