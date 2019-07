HOUDE, Jeanne Estelle



À son domicile, le 2 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Jeanne Estelle Houde, fille de feu monsieur Adrien Houde et de feu madame Lina Côté. Elle demeurait à Portneuf. Madame Houde laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Jacques, Nancy, Réjean (Suzanne), Normand (Marianne), Benoit, Nada, (Denis) et Tommy (Cindy); ses petits- enfants: Bianca (Justin), Sabrina (Stéphane), Dany (Émily-Lydia), Marie-Chantal, Jonathan, Nicolas, David, Dally (Alexandre), feu Doris, Emmanuel, Pressilia (Rémi), Normand Jr, Jason, Keven, Johnny, Steven (Sandra), Vincent, Émilie, Océane, Bryan, Jaycob, Allison, William et Mathis; ses arrière-petits-enfants: Cassandra, Mélina, Alex, Maxence, Annjolie, Henrick, Olivia, Xavier, Deven, Jake, Maygane, Charles-Édouard, Alexandre, Miguel, Talie, Hayden, Jackson, Maïka et Ashley; ses frères et sa sœur: Phillipe (Ghislaine), Jean-Charles, feu Jean-Claude (Candide) et feu Rita (feu Joff); son beau-frère Germain Minier; son ami: Claude Germain ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de St-Marc-des-Carrières pour l'aide apportée et leur soutien. Madame Houde ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 12h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à un organisme de votre choix.