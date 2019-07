TURGEON, Ghislaine Bernier



Au Pavillon du Fargy, le 8 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Ghislaine Bernier, épouse de feu monsieur Claude Turgeon, fille de feu monsieur Léo Bernier et de feu dame Cécile Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Nancy (François Vermette) et Steve (Angela Caseley); ses petits- enfants bien-aimés: Mélissa (Julien Bertrand), Michaël (Rosalee Strassburg) et Christopher; ses frères et sœurs: feu Juliette (feu Denis Lapierre), feu Fernand (Yolande Martin), feu Marguerite (Jacques Couture), feu Paul-Émile, Rolande (Jean-Claude Vézina), feu Jeannine (Pierre Nadeau), Roland (Christiane Lapointe), feu Jean-Marie, Denise (Marc Lebel), Gaétane et Jacques (feu Lise Bernier); sa belle-sœur Claudette Turgeon (feu André Côté), son beau-frère feu Serge Turgeon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Echo du Cœur et le Pavillon du Fargy pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél : 418-527-4294.