GAUTHIER, Janine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Janine Gauthier, fille de feu madame Alphonsine Perreault et de feu monsieur Ernest Gauthier. Elle demeurait à Québec (quartier St-Sacrement).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle était la sœur de: feu Germaine (Hilaire Sirois), feu Bertrand, Rita (Germain Benoit), feu Raymond, Jean- Marc (Colette Belzile), feu Alida (feu Claude Dionne), Jeanne D'Arc (feu Vincent Giguère). Elle laisse également dans le deuil ses demi-frères et demi-sœurs Lévesque: feu Marc (Gabrielle Lévesque), Paul (Liette Plamondon), Huguette (Réal Binet), Claude, Gaétane (Ronald Lessard), Jocelyne, Carole (Yvon Gosselin); sans oublier ses nombreux neveux et nièces qui l'appréciaient beaucoup. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs pour leur excellent travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.