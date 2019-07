GAGNON, Donald



À Québec, le 4 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Donald Gagnon, fils de feu madame Laurette Duchesne et de feu monsieur Victorien Gagnon. Il était originaire de St-Bruno, Lac-St-Jean, mais il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 12 juillet 2019, de 18h à 21h.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil sa fille Darlène (Mathieu Bois); ses petits- enfants Florence et Alexis; ses frères et sœurs: Dianne (Gilles Gagné), Odette (André Laberge), Gervais, Dorys (Michel Lapointe), Marie-Christine et Éric (Diane Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone: 418 524-2626, site web: www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.