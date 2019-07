GUAY, Jeannine Robitaille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannine Robitaille, épouse en premières noces de feu monsieur Louis-Albert Beaulieu et en secondes noces de feu monsieur Albéric Guay. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil une belle grande famille dont elle était si fière, ses filles: Huguette Beaulieu (Normand Plourde), Françoise Beaulieu (Barry Watkin), Diane Beaulieu (feu Raymond Lamontagne), Nicole Beaulieu (feu Clément Guay), Liliane Beaulieu (Réal Samson), Louise Beaulieu (Gilles Lavoie) et Doris Beaulieu (Michel Gosselin); ses 12 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants; son beau-fils: Marc-André Guay (Pauline Genest); ses frères: Guy Robitaille (Francine Gagnon) et Arthur Robitaille (Denise Duchêneau); ses belles-soeurs: Françoise Guay (feu Yvon Bradette), Jeanne D'Arc Guay (feu Gaétan Levasseur), Monique Guay (Claude Robitaille) et Gertrude Nadeau (feu Alfred Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Gertrude pour son dévouement et sa générosité. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et une pensée spéciale pour le docteur Christophe Hamel pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie de Lévis, à une date ultérieure.