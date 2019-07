VERMETTE, Éric



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 juillet 2019, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Éric Vermette, époux de dame Véronique Roy. Il demeurait à Québec.de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Véronique; ses enfants: Sandrine et David; ses parents: Micheline Bergeron et Jérôme Vermette, son frère Bruno et sa sœur Julie (Nicolas Fournier); ses beaux-parents: Francine Lapointe et Michel Roy, sa belle-sœur Isabelle Roy (Franck Derenne) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Greffe de la moelle osseuse de l'Est du Québec, 2450, avenue Mont-Thabor, bureau 21, Québec QC, G1J 5B6.