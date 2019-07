BLOUIN, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raynald Blouin, époux de madame Hortense Grenier. Il était le fils de feu monsieur Ernest Blouin et de feu dame Eugénie Aubé. Il demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances, jour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le père de: Marlène (feu Mario Vézina), Bruno (Johanne Picard), Kathleen (Gaston Laprise), feu François et Stéphane (Marie-Claude Hébert); le grand-père de: Marc (Valérie Caron), Nathalie et Luc (Cathia Monney), enfants de Marlène (Roger Schuler), Victor et Sébastien (de Kathleen) et Érica (de Stéphane). De plus, il était l'arrière-grand papa de: Maeva, André et Anna Schuler. Il était le frère de Jeanine (feu Jean-Claude Lacroix), feu Raymond (Aline Corriveau), Jean-Paul (Monique Langlois), Lorraine (feu René Bourget, Jean-Paul Tanguay) et Ulric (Mariette Roy), ainsi que le beau-frère de feu Raynald Grenier (Thérèse Gilbert), Jeanne-France Grenier (feu Jules Veilleux) et Gilla Grenier (feu Raphaël Lavoie). Raynald avait aussi de nombreux neveux et nièces, des amis et d'innombrables connaissances rencontrées au cours de ses 50 ans de carrière dans l'enseignement ainsi que lors de ses implications dans divers comités, projets et réunions. Merci à toute l'équipe de l'UTRF du Centre de réadaptation de Charny pour les soins et le soutien apportés à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire soit par un don à Diabète Québec (https://wwww.diabete.qc.ca) ou à la Fabrique de la paroisse de Saint-Benoît-de-Bellechasse, 367, rue de l'Église, Saint-Vallier (Qc) G0R 4J0. La direction des funérailles a été confié à la