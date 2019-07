Anne-Marie Withenshaw se confie sur son opération

Après s’être confié au magazine Échos Vedettes, Anne-Marie Withenshaw raconte comment elle a vécu son opération d’il y a deux mois.

En effet, Anne-Marie souligne qu’elle devait vivre depuis plusieurs années avec un problème de hanche qui lui causait des douleurs atroces.

«En 1998, je m’étais fait frapper par une voiture et je m’étais cassé la cheville. Sans le savoir, cet accident avait aussi eu un grave impact sur ma hanche. C’est lors de ma première grossesse, il y a près de sept ans, que les médecins ont constaté qu’il y avait un problème à ce niveau et qu’il fallait que je sois opérée.

Par peur, j’ai longtemps reporté mon opération, jusqu’au jour où j’ai rencontré un médecin qui m’a dit qu’il pouvait régler mon problème en l’espace d’un mois.»

L’animatrice a dû subir une opération délicate, soit le remplacement d’une hanche. Et maintenant qu’elle prend du mieux, elle souhaite s’ouvrir sur sa chirurgie et sa guérison.

«Je suis actuellement remise à 95% et je ne ressens aucune douleur. Je marche et je peux même courir un peu. Pour moi, il s’agit d’une grande délivrance.»

Et afin de célébrer cette guérison, Anne-Marie quitte la province et passera ses vacances avec son mari et ses enfants en Floride.

