PAQUET, Jacquelin



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juillet 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacquelin Paquet, conjoint de dame Emilienne Lapointe, fils de feu monsieur Albert A. Paquet et de feu dame Laudia Cloutier. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h,La mise en columbarium suivra au cimetière paroissial. Outre sa conjointe bien-aimée Emilienne, monsieur Paquet laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Louis Bédard) et Myrianne; ses deux petits-fils: Etienne et Maxim; ses frères et sœurs: feu Ghislaine (feu Octave Genois), Lionel (Cécile Boutet), feu Gilles (Brigitte Naud), feu Pauline (feu Narcisse Rousseau), Eddy (Françoise Deschenes), Huguette (feu Gilbert Naud), Florent (Huguette Deschenes), Yvan (Georgette Daigle), Réjeanne (Simon Deschenes), Jean-Claude (feu Hélène Moisan) et feu Denis; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: Denise (feu Gratien Cantin), Jean-Baptiste (Denise Vézina), Lucien (Marie-Laure Moisan), Lucille (feu Jacques Corriveau), Lise (Lorenzo Genois), Léonard (Raymonde Côté), Lionel (feu Carmen Bourgoin), Henri, Simon (Suzanne Béland), Annette (Louis-Marie Bélanger) et Claude (Chantal Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf et de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.