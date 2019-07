BÉDARD, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur André Bédard, survenu à Québec, paisiblement et entouré d'amour, au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 3 juillet 2019. Il était l'époux de madame Gaétane Thibodeau, fils de feu Germaine Lelièvre et de feu Charles Bédard. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 18h30, à laOutre la femme de sa vie, son grand amour, Gaétane Thibodeau, il laisse dans le deuil ses fils bien-aimés : feu Daniel (Carole Boutet) et Yvan (Nathalie Rioux); sa chère fille, Caroline (Nathaly Bergeron); ses petits-enfants adorés : Mathieu (Martine Boucher), Geneviève et Samuel (Jordan Benjamin); son arrière-petite-fille chérie, Camille; ses frères et ses sœurs : feu Guy (Claire Guillot), Denise (feu Georges Fleury), Murielle (feu Clément Cloutier) et feu Michel (Monique Roy); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Réal Thibodeau, Gilles Thibodeau (Jeannine Ferland) et feu Fernande Thibodeau (feu Julien Fiset); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont ses compagnons de chasse et pêche. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel attentionné de l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec en dirigeant vos dons afin d'appuyer spécifiquement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, par la poste au 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone : 418 525-4385 ou par internet à l'adresse ci-dessous : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/